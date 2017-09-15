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Новости. Криминал
12:46, 15 Сентября 2017

В Карелии подростки ограбили магазин

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Добычей стали флэшка, планшет, фонарь и 350 рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Беломорска обратились владельцы промтоварного магазина, расположенного в одном из поселков. Торговый объект некоторое время был закрыт, а на этой неделе работники обнаружили, что в него проникли злоумышленники и похитили имущество.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные проникли в помещение, отжав дверь. Злоумышленники похитили флэш-накопитель, планшетный компьютер, фонарь и 350 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые – двое несовершеннолетних местных жителей. У них полицейские обнаружили похищенное имущество, а вот деньги подростки успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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