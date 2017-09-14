В Карелии подросток пытался снять деньги с чужой карты

Юный житель Костомукши нашел банковскую карту и не стал искать ее владельца.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Костомукши обратилась несовершеннолетняя местная жительница. Она сообщила, что утеряла банковскую карту, с которой кто-то пытается перевести сбережения: сначала 1 500, затем 3 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска предприняли меры для остановки операций по списанию денежных средств и установили подозреваемого – также несовершеннолетнего жителя города горняков. Как выяснили оперативники, юноша нашел на улице карту, а затем попытался перевести средства со счета, не зная парольной информации.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.