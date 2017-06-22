Новости. Происшествия
06:40, 22 Июня 2017

В Карелии поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах

По теме

ВИДЕО: Негостеприимные петрозаводчане объявлены в розыск
22.06.17 07:15
ВИДЕО: Гигантский кальмар "отжал" доску у серфингиста
21.06.17 19:40
ФОТО: Медведь пришел к отдыхающим в районе Лососинного и съел их еду
21.06.17 13:03
Все новости
Загрузка...

В Беломорском районе под колесами поезда погиб 34-летний местный житель, сообщили в транспортной полиции Карелии.

В минувшую среду 21 июня в 17.00 в поселке Сосновец Беломорского района локомотив грузового состава сбил мужчину 1983 года рождения.

Мужчина сидел на рельсах, на сигнал машиниста поезда не реагировал.

Несмотря на попытки машиниста остановить состав, трагедии избежать не удалось.

Поезд совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По теме

ВИДЕО: Негостеприимные петрозаводчане объявлены в розыск
22.06.17 07:15
ВИДЕО: Гигантский кальмар "отжал" доску у серфингиста
21.06.17 19:40
ФОТО: Медведь пришел к отдыхающим в районе Лососинного и съел их еду
21.06.17 13:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 4
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»