06:40, 22 Июня 2017
В Карелии поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах
По теме
Загрузка...
В Беломорском районе под колесами поезда погиб 34-летний местный житель, сообщили в транспортной полиции Карелии.
В минувшую среду 21 июня в 17.00 в поселке Сосновец Беломорского района локомотив грузового состава сбил мужчину 1983 года рождения.
Мужчина сидел на рельсах, на сигнал машиниста поезда не реагировал.
Несмотря на попытки машиниста остановить состав, трагедии избежать не удалось.
Поезд совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия.
По теме
Выбор читателей
15.06.2017, 19:10
21.06.2017, 14:42
16.06.2017, 13:44
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
21.06.2017 16:20
Политкухня
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
21.06.2017 14:42
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
13.06.2017 12:48
Чтиво
21.06.2017 12:47
Личное мнение
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
15.06.2017 12:00
Медиа
21.06.2017 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?
Афиша
Сегодня в городе (16)
детям
Комментарии