В Карелии поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах

В Беломорском районе под колесами поезда погиб 34-летний местный житель, сообщили в транспортной полиции Карелии.

В минувшую среду 21 июня в 17.00 в поселке Сосновец Беломорского района локомотив грузового состава сбил мужчину 1983 года рождения.

Мужчина сидел на рельсах, на сигнал машиниста поезда не реагировал.

Несмотря на попытки машиниста остановить состав, трагедии избежать не удалось.

Поезд совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия.