В Карелии появились новые структуры

Управление труда и занятости Карелии возглавила Елена Фролова, министерство имущественных и земельных отношений – Сергей Щебекин.

В Карелии утвержден руководитель новой структуры в органах исполнительной власти региона, образованной в результате недавней реформы правительства, министерств и ведомств, - управления труда и занятости РК. Согласно указу главы РК Артура Парфенчикова, с 27 сентября 2017 года начальником Управления назначена Елена Фролова. Ранее она занимала должность первого заместителя по вопросам занятости министра социальной защиты, труда и занятости республики.

После утверждения новой структуры в органах госвласти в ведении министерства оставили только социальные вопросы, и министром соцзащиты осталась Ольга Соколова, которая ранее вопросы Минсоцтруда и курировала, напоминает ГТРК "Карелия". В свою очередь, управление труда и занятости курирует министерство экономического развития и промышленности республики (с конца прошлой недели им руководит экс-министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Дмитрий Матвиец).

С 1 октября появился начальник у нового министерства - имущественных и земельных отношений. Им назначен Сергей Щебекин, ранее занимавший различные должности в службе судебных приставов, начиная с 2000 года, он работал на различных должностях в управлениях ФССП Москвы, Московской области, Республики Коми, Свердловской области. С 2015 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.