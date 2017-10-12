В Карелии появилось еще одно племенное хозяйство

Минсельхоз России присвоил ООО "Маяк" статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота айрширской породы.

Совхоз "Маяк" сегодня - это динамично развивающееся предприятие с богатой историей, один из крупнейших производителей молока на территории Республики Карелия. Предприятие было и остается градообразующим для поселка Ладва.

В 2016 году "Маяк" отметил 60-й юбилей.

В настоящее время в хозяйстве более 1000 голов крупного рогатого скота. Дойное стадо насчитывает более 550 коров айрширской породы. Хозяйство ежемесячно наращивает количество голов дойного стада.

"То, что мы получили статус племенного хозяйства, говорит о том, что мы ведем правильную, разумную производственную политику, имеем хорошие перспективы развития. Постоянно контролируя процесс производства, мы заботимся о качественных и стабильных поставках качественной молочной продукции", - комментируют решение государственного органа в ООО "Маяк".

В 2016 году в совхозе был введен в действие новый животноводческий комплекс на 400 голов с доильно-молочным залом.

Отличительной особенностью технологии производства молока в ООО "Маяк" является использование доильного зала типа "Карусель", доильная установка такого типа является единственной в республике. На комплексе используются новые технологии содержания, кормления и доения животных, что позволяет производить продукцию более высокого качества и значительно снижает затраты на производство.

Следят в ООО "Маяк" и за здоровьем стада. Это подтверждает Благодарственное письмо Управления ветеринарной службы Республики Карелия которое получили ветеринары совхоза "за профессионализм, соблюдение требований ветеринарного законодательства, обеспечение производства безопасной в ветеринарном отношении животноводческой продукции".