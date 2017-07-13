В Карелии появится селекционно-племенной центр рыболовства

Строительство объекта планируется начать в 2018 году за счет средств федерального бюджета.

Предполагается, что в селекционно-племенном центре рыболовства будет вестись работа по формированию маточного стада и селекции радужной форели, а также внедрению новых объектов рыбоводства – палии, сига, нельмы, судака и лосося.

Создание селекционно-племенного центра планируется на базе действующего Выгского рыбоводного завода.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".