09:14, 13 Июля 2017
В Карелии появится селекционно-племенной центр рыболовства
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Строительство объекта планируется начать в 2018 году за счет средств федерального бюджета.
Предполагается, что в селекционно-племенном центре рыболовства будет вестись работа по формированию маточного стада и селекции радужной форели, а также внедрению новых объектов рыбоводства – палии, сига, нельмы, судака и лосося.
Создание селекционно-племенного центра планируется на базе действующего Выгского рыбоводного завода.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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