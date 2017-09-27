В Карелии появятся 22 новых газопровода

Газпром намерен построить 22 новых газопровода в четырех районах республики, сообщает пресс-служба компании.

Об этом шла речь на состоявшейся 26 сентября в Москве встрече председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы Карелии Артура Парфенчикова. Как сообщает пресс-служба Газпрома, особое внимание было уделено развитию газификации региона. По состоянию на 1 января 2017 года уровень газификации Карелии составил 6,6%. Для продолжения этой работы в 2017 году компания выделила 1 млрд рублей.

В настоящее время разрабатывается проектная документация для сооружения трех газопроводов-отводов, трех газораспределительных станций и 13 газопроводов в Питкярантском, Лахденпохском и Сортавальском районах, а также пяти газопроводов − в Пудожском.