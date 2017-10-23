10:13, 23 Октября 2017
В Карелии покажут достижения дорожного строительства
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В Петрозаводске состоится международная выставка "Карельский камень. Дороги Карелии".
25 -27 октября в Петрозаводске пройдет международная специализированная выставка "Карельский камень. Дороги Карелии", сообщает официальный портал республиканкой власти.
Выставка "Карельский камень. Дороги Карелии" - это площадка для демонстрации материалов, оборудования, техники и услуг компаний, работающих в горнопромышленной и дорожной отраслях.
Что еще покажут посетителям выставки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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