В Карелии полицейского наказали за комментарий к фото с "зигующими" подростками

В Карелии сотрудника полиции города Беломорска привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбительный комментарий в соцсетях.

Правоохранитель оставил комментарий под фото с зигующими подростками, пишет realnoevremya со ссылкой на паблик Mash.

В интернете появились снимки, на которых группа подростков позировала, вскинув руки в нацистском приветствии. Фотографии были сделаны на фоне памятника бойцам Татарстана и Карелии, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Полицейский опубликовал комментарий к фотографии, в котором назвал молодых людей моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками, передает паблик Mash.

Заявление в МВД на полицейского написала мать одного из подростков. Дело об административном правонарушении возбуждать отказались, но провели служебную проверку.

При этом проверка в отношении сфотографировавшихся юношей не выявила нарушений закона.

Отметим, что "Столица на Онего" обратилась за комментариями по данному факту в МВД Карелии, но, к сожалению, оперативно получить информацию не получилось.

"Информацию по Беломорску подготовим к 15.00", - сообщили в пресс-службе МВД Карелии.