Новости. Общество
11:24, 22 Июня 2017

В Карелии полицейского наказали за комментарий к фото с "зигующими" подростками

По теме

Арт-объекты из мусора украсят набережную Петрозаводска в День города
22.06.17 11:56
Депутаты отказались заслушивать объяснения Баева, который попался пьяным за рулем
22.06.17 10:22
ФОТО: В Петрозаводске начали ремонтировать набережную
22.06.17 10:12
Все новости
Загрузка...

В Карелии сотрудника полиции города Беломорска привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбительный комментарий в соцсетях.

Правоохранитель оставил комментарий под фото с зигующими подростками, пишет realnoevremya со ссылкой на паблик Mash.

В интернете появились снимки, на которых группа подростков позировала, вскинув руки в нацистском приветствии. Фотографии были сделаны на фоне памятника бойцам Татарстана и Карелии, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Полицейский опубликовал комментарий к фотографии, в котором назвал молодых людей моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками, передает паблик Mash.

Заявление в МВД на полицейского написала мать одного из подростков. Дело об административном правонарушении возбуждать отказались, но провели служебную проверку.

При этом проверка в отношении сфотографировавшихся юношей не выявила нарушений закона.

Отметим, что "Столица на Онего" обратилась за комментариями по данному факту в МВД Карелии, но, к сожалению, оперативно получить информацию не получилось.

"Информацию по Беломорску подготовим к 15.00", - сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По теме

Арт-объекты из мусора украсят набережную Петрозаводска в День города
22.06.17 11:56
Депутаты отказались заслушивать объяснения Баева, который попался пьяным за рулем
22.06.17 10:22
ФОТО: В Петрозаводске начали ремонтировать набережную
22.06.17 10:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 5
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»