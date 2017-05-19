В Карелии пополняются ряды пионеров

Сегодня, 19 мая, – день рождения пионерской организации.

Многие из нас с гордостью носили красные галстуки и отдавали пионерский салют, а 19 мая с удовольствием катались в троллейбусах, потому что проезд в этот день был бесплатным. Современная пионерская организация существует в Карелии недолго – всего два года. Однако ряды ее постоянно пополняются.

Лидер карельского комсомола, член КПРФ Татьяна Богданова рассказала, что пионеров в нашем регионе становится все больше, сейчас красные галстуки носят около 70 юных жителей республики.

- Многим современным детям очень интересны зарницы, слеты, пионерские лагеря, - рассказала Татьяна Богданова. – Мы вовлекаем их в активную деятельность, а ребята проявляют ко всем мероприятиям живой инетрес. Теперь отсутствует система пионерских лагерей, детский отдых преимущественно платный, и не все родители могут это позволить своим детям. А у нас есть такая возможность: в Доме композиторов в Сортавале нам предоставляют помещение, средства на работу лагеря выделяет специальный фонд при Центральном комитете КПРФ в Москве. Поэтому ребята могут отдыхать и заниматься совершенно бесплатно. Дети, особенно мальчишки, с удовольствием разбирают и собирают автомат Калашникова, выполняя при этом нормы ГТО, знают, как обращаться с противогазом, словом, с удовольствием во всем участвуют.

По словам Татьяны Богдановой, ребята сами находят информацию о пионерской организации на сайтах и в группах в социальных сетях, заполняют анкету, после чего их принимают в пионеры. В октябре прошлого года на пленуме отделения партии были приняты в пионеры шесть человек – из Петрозаводска и Питкяранты. 22 мая в Медвежьегорске, где создается еще одна пионерская первичка, красные галстуки наденут еще на семерых ребят. Таким образом, Медгора станет еще одной организацией пионеров и комсомольцев в нашей республике. Сейчас первички есть в Петрозаводске, Сортавале, Питкяранте, Лахденпохье, Сегеже и Суоярви.

Красный галстук и значок – непременные атрибуты пионера, они никуда не исчезли со времен СССР. Комсомольцы также получают значок и билет члена ВЛКСМ. Все это приходит в регионы из Москвы. В России сегодня существуют как небольшие, так и весьма многочисленные пионерские организации, как, например, в Барнауле или Пскове.

- Мы поздравили всех с Днем пионерии на своем сайте. Обычно в этот день мы отдаем дань ветеранам, детям войны, звоним им, поздравляем с праздником и устраиваем у нас в рескоме чаепитие, - сказала Татьяна Богданова.