В Карелии построят еще один стадион

Стало известно сколько будет на это потрачено федеральных средств.

Как сообщил заместитель министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Максим Антипов, проектно-сметная документация на стадион в Сортавале, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и комплекс тренажеров, уже разработана. Заявка на включение в федеральную программу направлена в министерство экономического развития. Общая стоимость объекта – около 9 миллионов рублей, 8 из них будут выделены из федерального бюджета.

С точки зрения врио главы республики Артура Парфенчикова, когда речь идет о софинансировании, необходимо прилагать все усилия, чтобы на 1 рубль привлекать как минимум 3 из федерального бюджета.

Кроме того, на встрече с жителями Сортавалы были озвучены планы по строительству в городе новой школы на 800 мест. Вопрос по реставрации старейшей школы города № 1, зданию которой уже исполнилось 100 лет, в настоящее время открыт. Артур Парфенчиков дал поручение министерству образования совместно с министерством культуры вплотную заняться вопросом реставрации здания, изучить условия включения объекта в федеральную программу.

Также был поднят вопрос о качестве питьевой воды.

- Единственный способ решить его – обеспечить участие в открытой программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия". Средства на софинансирование в сумме 28 миллионов рублей заложены в бюджете на следующий год, - сообщил Парфенчиков.

На встрече также поднимались вопросы газификации района, выделения земельных участков многодетным семьям и обеспечения соответствующей инфраструктуры, признания жилья аварийным и условия получения квартир для переселения, передачи нового бассейна в собственность муниципалитета и другие.