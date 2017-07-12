Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
13:27, 12 Июля 2017

В Карелии построят еще один стадион

По теме

Почетный председатель городского Совета ветеранов объяснил, почему Петрозаводск официально должен быть столицей
12.07.17 13:45
Мэрия предлагает снести в Петрозаводске пару павильонов и киоск
12.07.17 13:05
Житель Карелии сбежал в Екатеринбург, чтобы не содержать бывшую жену с ребенком
12.07.17 12:26
Все новости
Загрузка...

Стало известно сколько будет на это потрачено федеральных средств.

Как сообщил заместитель министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Максим Антипов, проектно-сметная документация на стадион в Сортавале, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и комплекс тренажеров, уже разработана. Заявка на включение в федеральную программу направлена в министерство экономического развития. Общая стоимость объекта – около 9 миллионов рублей, 8 из них будут выделены из федерального бюджета.

С точки зрения врио главы республики Артура Парфенчикова, когда речь идет о софинансировании, необходимо прилагать все усилия, чтобы на 1 рубль привлекать как минимум 3 из федерального бюджета.

Кроме того, на встрече с жителями Сортавалы были озвучены планы по строительству в городе новой школы на 800 мест. Вопрос по реставрации старейшей школы города № 1, зданию которой уже исполнилось 100 лет, в настоящее время открыт. Артур Парфенчиков дал поручение министерству образования совместно с министерством культуры вплотную заняться вопросом реставрации здания, изучить условия включения объекта в федеральную программу.

Также был поднят вопрос о качестве питьевой воды.

- Единственный способ решить его – обеспечить участие в открытой программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия". Средства на софинансирование в сумме 28 миллионов рублей заложены в бюджете на следующий год, - сообщил Парфенчиков.

На встрече также поднимались вопросы газификации района, выделения земельных участков многодетным семьям и обеспечения соответствующей инфраструктуры, признания жилья аварийным и условия получения квартир для переселения, передачи нового бассейна в собственность муниципалитета и другие.

По теме

Почетный председатель городского Совета ветеранов объяснил, почему Петрозаводск официально должен быть столицей
12.07.17 13:45
Мэрия предлагает снести в Петрозаводске пару павильонов и киоск
12.07.17 13:05
Житель Карелии сбежал в Екатеринбург, чтобы не содержать бывшую жену с ребенком
12.07.17 12:26
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара

Аналитика

10.07.2017 10:28
Капитал
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 17
06.07.2017 10:33
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 38
03.07.2017 09:44
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2017 14:25
Личное мнение
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 5
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 2
03.07.2017 17:06
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (15)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Сказ о Петре и Февронии
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Эксперимент «Офис»
Холодное танго
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»