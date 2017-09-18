В Карелии пожилая дама прихватила чужой кошелек

Жительница Беломорска не устояла перед соблазном.

Как рассказали в МВД Карелии, сообщение о преступлении поступило в полицию в середине июля. Местный житель зашел в продуктовый магазин. Выбирая продукты, он положил кошелек на прилавок и ушел. Вспомнил мужчина о нем лишь спустя несколько минут, но вернувшись, имущества на месте не нашел. Ущерб превысил 42 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В ходе розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая 61-летняя местная жительница, которая, увидев чужое имущество, не смогла удержаться от соблазна и присвоила кошелек себе.

Следствие продолжается. Подозреваемая признала свою вину, раскаялась в совершенном деянии и возместила причиненный ущерб.