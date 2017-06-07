10:40, 07 Июня 2017
В Карелии пожилая пара погибла в протаранившем дерево авто
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В Медвежьегорском районе автомобиль улетел в кювет, в ДТП погибли пенсионеры, сообщает УГИБДД по Карелии.
Во вторник вечером на 638-м км трассы "Кола" водитель ВАЗ-2107 допустил съезд автомобиля в кювет. Там автомобиль врезался в дерево.
В ДТП погибли 80-летний мужчина и 78-летняя женщина.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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