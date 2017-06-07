В Карелии пожилая пара погибла в протаранившем дерево авто

В Медвежьегорском районе автомобиль улетел в кювет, в ДТП погибли пенсионеры, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник вечером на 638-м км трассы "Кола" водитель ВАЗ-2107 допустил съезд автомобиля в кювет. Там автомобиль врезался в дерево.

В ДТП погибли 80-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.