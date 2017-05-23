В Карелии предложили новый проект к 100-летию республики

Литераторы Карелии предлодили издать сборники к юбилею республики.

Поэты Карелии предложили издать два сборника к юбилею республики. Первый – стихотворный, в котором объединятся авторы, пишущие в Карелии и о Карелии. Второй – сборник песен, которых, как выяснилось, тоже написано немало. Так, например, концерт в День республики в Сортавале два года назад открывала песня композитора и писательницы Надежды Васильевой.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков счел этот проект интересным и нужным и пообещал обеспечить ему финансирование.