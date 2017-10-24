В Карелии предприятие оштрафовали за плохую питьевую воду

Суд наказал УМАП "Экспресс" из Муезерского района.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, Муезерский районный суд удовлетворил требования территориального отдела управления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа Унитарного муниципального автотранспортного предприятия "Эксперсс", осуществляющего эксплуатацию водоочистных сооружений и разводящей сети в селе Ругозеро Муезерского района.

В ходе административного в связи с обращением на неудовлетворительное качество питьевой воды, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно СанПиН 2.1.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции".

Муезерский районный суд признал УМАП "Экспресс" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3. КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.