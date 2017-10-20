В Карелии предпринимателя оштрафовали за насекомых в хлебе

В отдел Роспотребнадзора одного из районов поступили письменные обращения из учреждений о наличии насекомых в хлебобулочных изделиях.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, на основании указанных в обращениях из учреждений Костомукши фактов проведено административное расследование, в результате которого установлено, что при осуществлении деятельности индивидуальный предприниматель С. допустил нарушения требований СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих". В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, направленный на рассмотрение в Костомукшский городской суд.

Суд усмотрел состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 6.3. КоАП РФ. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей.