В Карелии приставы перекрыли источник дохода должнику

Житель Карелии задолжал 450 тысяч рублей, и ему перекрыли источник дохода, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

Должник в добровольном порядке не исполнил решение суда о погашении долга в размере более 450 тысяч рублей.

Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов для принудительного исполнения.

Сотрудники службы установили, что у должника имеется техника и зарегистрирована она в Гостехнадзоре. При этом должник думал, что беспрепятственно сможет и дальше получать прибыль, используя технику по своему усмотрению. Но судебные приставы именно на нее обратили взыскание - наложили арест без права пользования.

Узнав об этом, должник очень быстро погасил долг в полном объеме, с учетом исполнительского сбора (7% от суммы долга). Так, денежные средства в размере 474 тысяч рублей были внесены на депозитный счет Отдела.

Чтобы не попасть в подобную или другую неприятную ситуацию, УФССП напоминает, что всегда можно проверить себя и своих близких на наличие задолженности.

Для этого достаточно посетить на сайте УФССП по Республике Карелия сервис "Банк данных исполнительных производств" и погасить задолженность своевременно, чтобы избежать мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов.