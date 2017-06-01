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13:23, 01 Июня 2017

В Карелии приставы помогли женщине, лишенной родительских прав, вернуть дочь

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В Пряжинском районе мать смогла вернуть дочь, несмотря на то, что была лишена родительских прав и имела задолженность по алиментам, сообщили в управлении судебных приставов Карелии.

На исполнении в отделе судебных приставов по Пряжинскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Родители девочки были лишены родительских прав, в браке уже не состояли, опекуном была назначена бабушка (мать бывшего мужа).

Несколько лет ребенок находился под ее опекой. За это время мать девочки снова вышла замуж и родила второго ребенка.

Несмотря на то, что женщина была лишена родительских прав на дочь от первого брака, она всячески поддерживала девочку, постоянно интересовалась ее жизнью, посещала школу, интересовалась успехами в учебе, общалась с учителями.

Женщина, находившаяся в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, в средствах она была ограничена, но тем не менее, она делала все возможное, чтобы материально поддерживать дочь, прав на которую была лишена, но задолженность по алиментам сохранялась. В настоящее время женщина работает, задолженность по алиментам гасит.

Что касается отца девочки, он в жизни девочки никакого участия не принимал, материально не поддерживал, а в итоге еще и стал со своей матерью (опекуном девочки) устраивать совместные посиделки с распитием спиртных напитков.

Длительное время опекун скрывалась от органов опеки, так как боялась потерять дополнительный доход, который государство ежемесячно выплачивает на содержание ребенка.

Но закончилось все тем, что девочку у опекуна забрали и поместили в центр временного содержания, что для ребенка оказалось самым настоящим стрессом.

Знали об этой ситуации и судебные приставы по Пряжинскому району, так как в течение длительного времени вели работу с мамой девочки, которая была обязана выплачивать алименты на содержание дочери.

Радует то, что у этой истории счастливый финал, прежде всего для ребенка. Судебные приставы совместными усилиями с органами опеки добились того, что маму, несмотря на имеющийся долг по алиментам, который она исправно гасит, восстановили в родительских правах, и ее дочь от первого брака снова обрела семью.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-06-01 13:55:51
т.е вернули несмотря на закон? Таким образом в очередной раз подтвердили, что закон это субъективное мнение определённого начаЛника, а не свод обязательных для всех норм и правил.
Гость
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