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14:14, 05 Июня 2017

В Карелии продолжается сезон активности клещей

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Зарегистрированы случаи подозрения на энцефалит и бореллиоз.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 782 человека, в том числе 168 детей. Из них за последнюю неделю обратилось 365 человек, что не превышает среднемноголетних значений.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 13 административных территориях республики: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском районах.

За прошедшую неделю зарегистрирован 1 случай подозрения на клещевой энцефалит и 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз, оба в Петрозаводске.

Управлением организовало обследование объектов на заклещевленность и контроль за проведением акарицидных обработок. На сегодняшний день обработки проведены на 273 объектах, площадь обработки составляет 311,8 га.

Продолжается проведение профилактических прививок против клещевого энцефалита, с начала года вакцинировано и ревакцинировано против клещевого энцефалита 9105 человек, в том числе 2100 детей.

Учитывая, что вакцины против бореллиоза и энцефалита не разработаны и иммунизация населения не проводится, важно осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение контакта с клещами.

Активность клещей в республике продолжается до октября, поэтому Роспотребнадзор просить не забывать о правилах профилактики клещевых инфекций.

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