В Карелии прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор говорит о превышении эпидемического порога, на карантин закрыта группа в детском саду.

Как сообщили в территориальлном Управлении Роспотребнадзора, в сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, который традиционно связан с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6094 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 11,9%. Превышение эпидпорога отмечается в возрастных группах 0-2 и 3-6 лет. На карантин закрыта одна группа в детском саду № 45 Пудожа.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3401 случай заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 10,7%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди населения на 6,3%.

При обследовании больных ОРВИ выделено 4 респираторных вируса (риновирусы), вирусов гриппа не выделено.

План иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок составляет 250 000 человек, в том числе 44 000 детей. В республику поступила вакцина "Совигрипп", продолжается прививочная кампания против гриппа.

Управление напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.