В Карелии проходит День единого приема граждан
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В субботу во всех районах и Карелии проходит День единого приема граждан, чиновники начинают принимать граждан с 11.00.
Глава республики Артур Парфенчиков в субботу принимает граждан в Сортавальском районе.
Члены правительства и республиканские министры выехали в остальные районы Карелии.
Премьер-министр Александр Чепик ответит на вопросы граждан в Кондопожском районе. С жителями Прионежского района встретится руководитель администрации главы Татьяна Игнатьева.
В Петрозаводске прием граждан также проходит непосредственно в органах власти республики – там его проводят заместители руководителей органов исполнительной власти.
Прием будет идти с 11.00 до 18.00.
Для участия в личном приеме заявителю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.
Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами.
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