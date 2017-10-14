В Карелии проходит День единого приема граждан

В субботу во всех районах и Карелии проходит День единого приема граждан, чиновники начинают принимать граждан с 11.00.

Глава республики Артур Парфенчиков в субботу принимает граждан в Сортавальском районе.

Члены правительства и республиканские министры выехали в остальные районы Карелии.

Премьер-министр Александр Чепик ответит на вопросы граждан в Кондопожском районе. С жителями Прионежского района встретится руководитель администрации главы Татьяна Игнатьева.

В Петрозаводске прием граждан также проходит непосредственно в органах власти республики – там его проводят заместители руководителей органов исполнительной власти.

Прием будет идти с 11.00 до 18.00.

Для участия в личном приеме заявителю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.

Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами.