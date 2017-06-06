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12:39, 06 Июня 2017

В Карелии произошло уже пять лесных пожаров

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В их возникновении чаще всего виноваты люди.

На утро 6 июня действующих лесных пожаров в Карелии не зарегистрировано. Всего с начала пожароопасного сезона произошло пять лесных пожаров на общей площади 15,8 га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 108 лесных пожаров.

Пожароопасный сезон в республике продолжается. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия напоминает, что лесные пожары наносят огромный экономический ущерб, представляют опасность для жизни и здоровья людей. Подавляющее большинство лесных пожаров происходят по вине людей.

Причинами пожаров часто являются неконтролируемые поджоги сухой травы, а также нарушение правил пожарной безопасности в лесу – оставление костров, окурков и спичек, бутылок и стекол, которые могут сыграть роль линзы при попадании солнечных лучей. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная и уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны Карелии: 8-814-2-55-55-80 (звонок бесплатный).

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