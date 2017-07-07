В Карелии производители щебня нуждаются в защите

На сегодняшний день стоимость транспортировки карельского щебня значительно превышает стоимость самого продукта.

В Правительстве Карелии состоялось совещание по вопросу обеспечения перевозок строительных нерудных материалов железнодорожным транспортом из Республики Карелия. В нем приняли участие представители ОАО "Российские железные дороги", Октябрьской железной дороги, транспортных компаний и предприятий горнопромышленного комплекса республики, а также руководители региона.

Поводом для расширенной встречи стала сложная ситуация с перевозкой нерудных строительных материалов с предприятий горнопромышленного комплекса республики.

С 2014 года значительно увеличились расходы на транспортировку карельского щебня железнодорожным транспортом.

В результате производители щебня из Карелии оказались "отсеченными" высокой ценой от рынка".

Что предпринимает правительство Карелии для исправления сложившейся ситуации в горнопромышленной отрасли, чтобы снизить цену на перевозки щебня, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".