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Новости. Общество
17:40, 19 Сентября 2017

В Карелии пройдет Большой этнографический диктант

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Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет 3 ноября.

Диктант пройдет уже во второй раз. В 2016 году мероприятие имело широкий резонанс, диктант прошел 4 октября во всех 85 субъектах Российской Федерации. Участниками акции стали почти 90 тысяч человек на 800 площадках России и двух зарубежных стран - в Турции и Швейцарии.

Средняя оценка за диктант по стране - 54 балла из 100 возможных. Самый высокий средний балл (81,3) оказался у жителей Республики Татарстан. В тройку лидеров также вошли Кабардино-Балкарская Республика (73,8) и Смоленская область (71,9). Самый низкий средний балл получили в Амурской области (39). Республика Карелия в 2016 году набрала 47,94 балла.

В этом году диктант состоится 3 ноября, накануне Дня народного единства.

По итогам заседания рабочей группы были определены следующие площадки для написания диктанта в Карелии:

Карельский филиал Российской акaдемии нaродного хозяйствa и госудaрственной службы при Президенте Российской Федерaции;

Петрозаводский государственный университет;

Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Э.  Раутио;

Петрозаводский лесотехнический техникум;

Петрозаводский педагогический колледж;

Карельский колледж культуры и искусств;

Колледж технологии и предпринимательства.

"Написать диктант может любой желающий. Человеку достаточно определиться с площадкой, которая ему наиболее удобна, прийти 3 ноября и проверить свои знания. А наша задача – обеспечить проведение диктанта на высоком уровне, в первую очередь, организовав информирование населения об этом событии", - отметила заместитель министра – начальник отдела национального развития, взаимодействия с общественными и религиозными объединениями Александра Ершова.

Участники заседания одобрили предложенный министерством Республики Карелия по вопросам национальной политики проект десяти региональных вопросов для диктанта.

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