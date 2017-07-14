В Карелии пройдет международный фестиваль рыбной ловли

Всех любителей рыбалки и активного отдыха приглашают в Сортавалу на международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры".

Через три недели, 11–12 августа, всех любителей рыбалки и активного отдыха приглашают в город Сортавала на международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры".

Площадкой фестиваля станет территория туркомплекса "Пийпун Пиха" на берегу Ладожского озера.

В год экологии главной задачей фестиваля является формирование культуры бережного отношения к северной природе и ее ресурсам.

Для участников и гостей фестиваля подготовлена разнообразная развлекательная программа. Ее представит народный киногерой – "главный егерь России" Кузьмич.

Интересно будет не только рыбакам, отправившимся на рыбалку. Оставшиеся на берегу научатся играть в "кююккя" (карельские городки), поучаствуют в мастер-классах по приготовлению уникальных карельских блюд, смогут выиграть призы в оригинальных конкурсах, изготовить своими руками карельские сувениры и пообщаться с удивительными северными собаками породы хаски.

Горный парк "Рускеала" примет участников фестиваля на экскурсии по специальным льготным ценам. Опытные гиды проведут гостей не только по наземным экологическим тропам, но и представят новый эксклюзивный спелеомаршрут "Подземная Рускеала".

В программе фестиваля организаторы предусмотрели возможность делового общения. За круглым столом члены правительства Карелии, участники и спонсоры мероприятия смогут обсудить актуальные темы развития карельского туризма.

Победителей фестиваля ждут впечатляющие призы. Основные номинации – самая большая пойманная рыба и самый большой улов. Главный приз – катер.