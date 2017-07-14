Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
13:23, 14 Июля 2017

В Карелии пройдет международный фестиваль рыбной ловли

По теме

ВИДЕО: "Не врать, не воровать, думать о людях – мы должны перенимать в Карелии эту социалистическую систему"
14.07.17 14:30
Начался ремонт одной из самых дырявых дорог Петрозаводска
14.07.17 12:33
Снег в Петрозаводске будут убирать с помощью "химии"?
14.07.17 12:32
Все новости
Загрузка...

Всех любителей рыбалки и активного отдыха приглашают в Сортавалу на международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры".

Через три недели, 11–12 августа, всех любителей рыбалки и активного отдыха приглашают в город Сортавала на международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры".

Площадкой фестиваля станет территория туркомплекса "Пийпун Пиха" на берегу Ладожского озера.

В год экологии главной задачей фестиваля является формирование культуры бережного отношения к северной природе и ее ресурсам.

Для участников и гостей фестиваля подготовлена разнообразная развлекательная программа. Ее представит народный киногерой – "главный егерь России" Кузьмич.
Интересно будет не только рыбакам, отправившимся на рыбалку. Оставшиеся на берегу научатся играть в "кююккя" (карельские городки), поучаствуют в мастер-классах по приготовлению уникальных карельских блюд, смогут выиграть призы в оригинальных конкурсах, изготовить своими руками карельские сувениры и пообщаться с удивительными северными собаками породы хаски.

Горный парк "Рускеала" примет участников фестиваля на экскурсии по специальным льготным ценам. Опытные гиды проведут гостей не только по наземным экологическим тропам, но и представят новый эксклюзивный спелеомаршрут "Подземная Рускеала".

В программе фестиваля организаторы предусмотрели возможность делового общения. За круглым столом члены правительства Карелии, участники и спонсоры мероприятия смогут обсудить актуальные темы развития карельского туризма.

Победителей фестиваля ждут впечатляющие призы. Основные номинации – самая большая пойманная рыба и самый большой улов. Главный приз – катер.

По теме

ВИДЕО: "Не врать, не воровать, думать о людях – мы должны перенимать в Карелии эту социалистическую систему"
14.07.17 14:30
Начался ремонт одной из самых дырявых дорог Петрозаводска
14.07.17 12:33
Снег в Петрозаводске будут убирать с помощью "химии"?
14.07.17 12:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
10.07.2017, 10:28
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара
11.07.2017, 13:56
ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz
10.07.2017, 08:56
ВИДЕО: На трассе "Кола" в ДТП погибли пять человек, в том числе девушка из Карелии

Аналитика

Сегодня 13:04
Политкухня
Отсутствие преступления в деле "Петропита" доказывает даже обвинительное заключение 2
Уголовное дело "Петропита", которое рассматривается сейчас в Петрозаводском городском суде, в своем роде уникально: доказательства невиновности подсудимых находятся уже в самом обвинительном заключении.
Если не врать и не воровать 15
13.07.2017 10:26
Подошли к фильтру 2
12.07.2017 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей 1
10.07.2017 10:28
Ширшина: "Все было сделано по закону" 13
09.07.2017 14:19
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2017 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 6
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Опрос

На какой отдых у вас хватает денег?

Афиша

Сегодня в городе (17)
Планета Обезьян: Война
Человек-паук: Возвращение домой
Блокбастер
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Черная вода
Выстрел в пустоту
Дикая история
На старт! Внимание! Лето!
Summer Voice
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»