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Новости. Спорт
14:34, 28 Сентября 2017

В Карелии пройдут соревнования для любителей ходьбы с палками

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Спортивный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Сортавале.

Всех любителей спорта и активного образа жизни приглашают 15 октября в 10.30 в городской парк Ваккосалми города Сортавала, где пройдет спортивный фестиваль скандинавской ходьбы "Русская Скандинавия". 

Участники фестиваля дружно прошагают по парку и будут отмечены памятными дипломами, могут быть определены дополнительные призы за счет привлеченных средств. 

Любители ходьбы несут полную ответственность за состояние своего здоровья и уровень физической подготовки, о чем расписываются при подаче заявки на участие в соревнованиях. Для участников, не достигших 18-летнего возраста, обязательным условием допуска к соревнованиям является наличие справки от врача. 

Участники должны быть самостоятельно экипированы спортивной формой (включая спортивную обувь) и палками для скандинавской ходьбы. В случае схода с дистанции участник должен сообщить об этом судьям на финише или на дистанции.

Предварительные заявки подавать в отдел культуры и спорта администрации Сортавальского района (каб. 22), а также по телефону 8 964 317 5136.

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