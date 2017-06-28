В Карелии пройдут Всероссийские соревнования по рафтингу среди подростков

С 29 июня по 2 июля на Сойважпороге реки Шуя пройдут Всероссийские соревнования по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет.

На соревнования подали заявки 15 команд из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области (Химки) и Белгородской области (Старый Оскол).

Команды Карелии представлены учащимися Муезерского, Питкярантского (Ляскеля), Прионежского (Мелиоративный), Суоярвского (Поросозеро) районов и Петрозаводска.

На 29 июня назначены квалификационные заезды. 30 июня в 10.00 состоится торжественное открытие и первые соревнования – парная гонка для выявления сильнейших.

1 июля спортсмены будут соревноваться в слаломе на пороге. 2 июля пройдет длинная гонка – ее старт будет дан от деревни Юманишки. 7-километровая гонка до поляны соревнований выявит сильнейших и распределит команды по местам.