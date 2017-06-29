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10:55, 29 Июня 2017

В Карелии прокуратура выбивает долги по зарплате

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Ведомство защищает права граждан на своевременную и полную оплату труда.

Совокупный долг по оплате труда в республике составил 135 миллионов рублей. С начала нынешнего года по результатам мер прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 65 миллионов рублей.

Так, благодаря принятым прокурорами мерам полностью погашена задолженность перед работниками ПМУП "Дорожно-эксплуатационное управление" на 0,3 млн рублей, ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" - на 0,3 млн рублей, ООО "Буровая компания" - на 1,3 млн рублей, ООО "Онежский тракторный завод" - на 0,7 млн рублей, ОАО "Карельский мясокомбинат" - на 0,5 млн рублей, ООО "Производственная компания "Ягода Карелии" - на 20 млн рублей, ГУП РК "Карельская геологическая экспедиция" - 2,4 млн рублей.

При этом на особом контроле органов прокуратуры республики остаются организации-должники, находящиеся в различных стадиях банкротства. Руководителям саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в связи с непринятием конкурсными управляющими предприятий своевременных мер по формированию конкурсной массы и проведению инвентаризации имущества должников внесено два представления об устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-06-29 11:09:30
Да ладно, прям выбивают???
Гость
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