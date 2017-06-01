10:01, 01 Июня 2017
В Карелии пронесшего сотовый на ЕГЭ выпускника удалили с экзамена
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Карельские школьники сдали первый обязательный экзамен по математике, один школьник удален с ЕГЭ, сообщает Минобразования Карелии.
По информации ведомства, участниками ЕГЭ по математике базового уровня стали более 2,8 тысячи выпускников.
Для проведения экзамена были задействованы 39 экзаменационных пунктов, в том числе два на дому – для участников с ограниченными возможностями здоровья.
В Лахденпохском районе за наличие мобильного телефона был удален выпускник текущего года.
Согласно порядку проведения ЕГЭ, результаты нарушителя аннулируются без права пересдачи в текущем году, получить аттестат в текущем году он не сможет.
Других нарушений в процессе проведения экзамена не выявлено.
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