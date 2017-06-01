В Карелии пронесшего сотовый на ЕГЭ выпускника удалили с экзамена

Карельские школьники сдали первый обязательный экзамен по математике, один школьник удален с ЕГЭ, сообщает Минобразования Карелии.

По информации ведомства, участниками ЕГЭ по математике базового уровня стали более 2,8 тысячи выпускников.

Для проведения экзамена были задействованы 39 экзаменационных пунктов, в том числе два на дому – для участников с ограниченными возможностями здоровья.

В Лахденпохском районе за наличие мобильного телефона был удален выпускник текущего года.

Согласно порядку проведения ЕГЭ, результаты нарушителя аннулируются без права пересдачи в текущем году, получить аттестат в текущем году он не сможет.

Других нарушений в процессе проведения экзамена не выявлено.