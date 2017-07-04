В Карелии работники крупного сельхозпредприятия выходят на забастовку

В АО "Пряжинское" снова не платят зарплату.

Как сообщили сотрудники АО "Пряжинское", 5 июля в 8.15 на звероферме предприятия в Пряжинском районе состоится забастовка. Люди протестуют из-за очередных задержек с зарплатами. Как стало известно, деньги им не платят уже три месяца.

Кроме того, работники предприятия озабочены ситуацией на животноводстве. По их словам, нынешнее руководство вывозит с фермы остатки "ремонтного" стада, нетелей до двух лет: 55 голов было отправлено индивидуальному предпринимателю в Ужесельгу, получено разрешение главного ветврача республики на вывоз еще 50 голов скота в Вологду, на ООО "Мяскомпродукт " – на убой.

Акционеры предприятия опасаются, что хозяева распродадут последнее неарестованное имущество, и в ближайшее время планируют обратиться к главному государственному ветеринарному инспектору республики Ирине Кузнецовой и к и.о. министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Оксане Гаврош.

Напомним, что проблемы в АО "Пряжинское" начались во время "смены власти" – после ухода много лет возглавлявшего предприятие Валерия Колоушкина пришел новый хозяин – эстонский бизнесмен Айво Халлист, при котором сменилось множество директоров, а состояние совхоза стало совсем плачевным. 23 марта в "Пряжинском" побывал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он ознакомился с ситуацией, побеседовал с собственником и коллективом.

– Надо расставлять точки над "i". Можно выставлять друг другу бесконечные публичные обвинения. Но должна быть позиция правоохранительных органов, причем глубокая и компетентная. Мы обязательно переговорим с главой МВД республики и будем надеяться, что будет понятно, кто есть кто в этой ситуации. Соответствующей реакции ждем и от органов прокуратуры, - сказал тогда Парфенчиков и пообещал держать ситуацию на контроле.