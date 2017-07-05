В Карелии работники сельхозпредприятия вышли на забастовку и… пошли работать дальше

Люди высказались относительно ситуации на предприятии, но не смогли бросить животных.

Работники АО "Пряжинское" вышли рано утром 5 июля на забастовку. На это их сподвигло крайне тяжелое положение предприятия. Во-первых, у руководства перед работниками образовались долги по зарплате. Только одной семье задолжали более 200 тысяч рублей. Накануне забастовки администрация выплатила людям небольшие суммы и попросила их не бастовать.

Кроме долгов по зарплате, работники озабочены нехваткой кормов: на звероферме норок и чернобурых лисиц, поголовье которых составляет около 24 тысяч особей, кормят едва ли не водой. Из организации увольняется главный агроном. Распродается имущество (недавно продали три трактора) и ремонтное стадо. Офис в Пряже на улице Совхозной закрыли, администрация переехала в Петрозаводск, юристы при руководстве постоянно меняются и не являются на суды. Работники не видят никаких перспектив и не понимают, почему никто кроме них самих не пытается изменить ситуацию и сохранить предприятие.

На забастовку на молочной ферме вышли полтора-два десятка человек, на звероферме – всего трое: в это время нужно было кормить животных. "Мы не можем не выйти на работу, это будет убийством зверей, к которым мы относимся, как к своим детям", - сказали работники.