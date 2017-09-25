В Карелии растет заболеваемость ОРВИ

Вирусов гриппа пока не выявили.

По сообщению управления Роспотребнадзора, в сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детей, который традиционно связан с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю среди совокупного населения республики выше эпидемического порога на 13%. При обследовании больных ОРВИ выделено 6 респираторных вирусов (риновирусы), вирусов гриппа не выделено.

План иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок составляет 250 тысяч человек, в том числе 44 тысячи детей. В республику поступила вакцина «Совигрипп», началась прививочная кампания против гриппа.

Роспотребнадзора напоминает, что при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура, насморк, кашель и/или боли в горле и др.) необходимо обратиться за медицинской помощью и оставаться дома (как правило, заболевший потенциально заразен в течение 7 дней после начала болезни и 1 день до появления симптомов заболевания). Заболевшего рекомендуется разместить в отдельной комнате. В помещении необходимо проводить ежедневную влажную уборку и соблюдать режим проветривания.

Вирусы гриппа, так же как другие вирусы, вызывающие заболевание ОРВИ могут распространяться через загрязненные руки или предметы, поэтому, необходимы частое мытье рук водой с мылом.

Укреплению иммунной системы способствует полноценный сон, употребление "здоровой" пищи, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе. При пребывании на улице необходимо одеваться в соответствии с погодными условиями, чтобы избежать как переохлаждения, так и перегревания. Рекомендуется принимать аскорбиновую кислоту и поливитаминные препараты с микроэлементами. Следует отметить, наибольшее количество витамина С содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовых - лимонах, мандаринах, киви, клюкве, бруснике, шиповнике. Для профилактики в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ можно включать в рацион питания естественные фитонциды – лук, чеснок. Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций.