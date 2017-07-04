18:20, 04 Июля 2017
В Карелии рецидивист в темном переулке напал на женщину
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Рецидивист осужден за грабеж, сообщили в городском суде Кондопоги.
Вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Кондопоги, который в марте ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов, выхватил из рук женщины сумку с находившимся в ней мобильным телефоном и иным имуществом.
Убежав с места преступления, распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму около 2 тыс. рублей.
С учетом личности виновного ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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