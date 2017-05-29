В Карелии руководитель предприятия оштрафован за нарушение закона о труде

Прокуратура Пудожского района провела проверку по жалобе местного жителя на невыплату ему заработной платы в ООО "Лидер", сообщает прокуратура Карелии.

Директор ООО "Лидер", которое занимается лесозаготовкой и переработкой древесины, с августа по ноябрь 2016 года допустил к работе сотрудника, с которым не был заключен трудовой договор. Пять дней в неделю, по 8 часов в день при сдельной оплате труда он занимался валкой леса и уборкой отходов согласно технологической карте.

Прокуратура Пудожского района вынесла постановление о возбуждении административного производства в отношении руководителя компании.

Директор был оштрафован на 11 тысяч рублей.