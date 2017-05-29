10:53, 29 Мая 2017
В Карелии руководитель предприятия оштрафован за нарушение закона о труде
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Прокуратура Пудожского района провела проверку по жалобе местного жителя на невыплату ему заработной платы в ООО "Лидер", сообщает прокуратура Карелии.
Директор ООО "Лидер", которое занимается лесозаготовкой и переработкой древесины, с августа по ноябрь 2016 года допустил к работе сотрудника, с которым не был заключен трудовой договор. Пять дней в неделю, по 8 часов в день при сдельной оплате труда он занимался валкой леса и уборкой отходов согласно технологической карте.
Прокуратура Пудожского района вынесла постановление о возбуждении административного производства в отношении руководителя компании.
Директор был оштрафован на 11 тысяч рублей.
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