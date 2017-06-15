В Карелии с начала года сотрудники ГИБДД поймали больше 1 тысячи пьяных водителей

С начала года с участием нетрезвых водителей на дорогах Карели произошло 18 ДТП, в которых два человека погибли, 25 получили травмы.

Этот показатель почти в два раза меньше, чем в 2016 году (28 ДТП, 11 человек погибли, 41 человек травмирован.)

За 5 месяцев сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 1132 нарушителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Наибольшее число нетрезвых водителей поймано в Петрозаводске (374 правонарушителя), Прионежском (78) районах и Сортавальском (80) районах.