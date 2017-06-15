15:12, 15 Июня 2017
В Карелии с начала года сотрудники ГИБДД поймали больше 1 тысячи пьяных водителей
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С начала года с участием нетрезвых водителей на дорогах Карели произошло 18 ДТП, в которых два человека погибли, 25 получили травмы.
Этот показатель почти в два раза меньше, чем в 2016 году (28 ДТП, 11 человек погибли, 41 человек травмирован.)
За 5 месяцев сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 1132 нарушителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Наибольшее число нетрезвых водителей поймано в Петрозаводске (374 правонарушителя), Прионежском (78) районах и Сортавальском (80) районах.
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