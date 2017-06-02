В Карелии с пассажирского судна украли аккумуляторы

Пассажирам было проблематично перебраться через реку.

Как сообщили в МВД Карелии, утром 22 мая в отдел полиции по Пудожскому району поступило сообщение о краже двух аккумуляторов с маломерного судна, осуществлявшего регулярные перевозки жителей поселка Шальский через реку Водла.

Полицейские выяснили, что члены экипажа, придя утром на работу, не смогли запустить двигатели катера. Разбираясь в причинах неполадок, работники заметили пропажу двух аккумуляторов из машинного отделения и сообщили о случившемся в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенное в одном из пунктов приема металлолома города Пудож. Полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 23-летний житель поселка, который стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. За подобное преступление в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.