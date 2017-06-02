Новости. Криминал
13:49, 02 Июня 2017

В Карелии с пассажирского судна украли аккумуляторы

По теме

В Карелии с пассажирского судна украли аккумуляторы
02.06.17 13:49
В Петрозаводске пьяная девушка обокрала приятельницу своего отца
02.06.17 13:05
В Карелии пойдет под суд разбойник и поджигатель
02.06.17 10:30
Все новости
Загрузка...

Пассажирам было проблематично перебраться через реку.

Как сообщили в МВД Карелии, утром 22 мая в отдел полиции по Пудожскому району поступило сообщение о краже двух аккумуляторов с маломерного судна, осуществлявшего регулярные перевозки жителей поселка Шальский через реку Водла.

Полицейские выяснили, что члены экипажа, придя утром на работу, не смогли запустить двигатели катера. Разбираясь в причинах неполадок, работники заметили пропажу двух аккумуляторов из машинного отделения и сообщили о случившемся в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенное в одном из пунктов приема металлолома города Пудож. Полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 23-летний житель поселка, который стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. За подобное преступление в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.  

По теме

В Карелии с пассажирского судна украли аккумуляторы
02.06.17 13:49
В Петрозаводске пьяная девушка обокрала приятельницу своего отца
02.06.17 13:05
В Карелии пойдет под суд разбойник и поджигатель
02.06.17 10:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
Зашли в тупик
Ключевые свидетели обвинения по делу Давлета Алиханова на допросе подтвердили его невиновность.
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
Сегодня 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 1
Сегодня 10:39
Смотри во все глаза 2
31.05.2017 15:48
"Она лежала и уходила из жизни" 3
31.05.2017 14:48
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Иоланта
Концерты завтра (1)
Hoperpomore
детям
В кинотеатрах (10)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Одаренная
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Нелюбовь
Подводная эра
детям
Большой
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»