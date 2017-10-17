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Новости. Общество
13:51, 17 Октября 2017

В Карелии самовольно установившего шлагбаум человека оштрафовали после поста в соцсети


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В Карелии мировой суд постановил взыскать административный штраф с человека, который самовольно установил шлагбаум на улице в Лахденпохье, ведущей к Ладожскому озеру.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в социальной сети, в одной из групп, было опубликовано открытое письмо прокурору Лахденпохского района, по которому надзорное ведомство провело проверку.

"Установлено, что на дороге, ведущей от одной из улиц г.Ланденпохья к берегу Ладожского озера, местным жителем, не являющимся собственником и не имеющим права пользования земельным участком, установлен шлагбаум, полностью препятствующий движению транспортных средств, а также затрудняющий проход пешеходов к озеру", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим ведомство возбудило производство по делу об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ ("Самоуправство").

Суд, рассмотрев дело, наложил на нарушителя штраф.

"Мировым судьей судебного участка Лахденпохского района лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, назначен административный штраф. Решение суда вступило в законную силу", - сообщили в прокуратуре.

Размер штрафа не называется. Но согласно санкции ст.19.1 КоАП, речь может идти всего о 100-300 рублей.

"Самовольно установленный шлагбаум демонтирован нарушителем, свободный проход граждан к акватории Ладожского озера и проезд транспортных средств по дороге общего пользования восстановлен", - заключили в прокуратуре.

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