В Карелии самый высокий процент безработицы по Северо-Западу

По оценке федеральной службы государственной статистики, процент безработицы в Республике Карелия находится на самом высоком уровне на Северо-Западе России.

Росстат провел исследование по теме "Занятость и безработица в Российской Федерации в сентябре 2017 года".

Как показали данные исследования, уровень безработицы в Карелии равен 8,7%. Это самый высокий показатель по всему Северо-Западу.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".