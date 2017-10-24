11:41, 24 Октября 2017
В Карелии самый высокий процент безработицы по Северо-Западу
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По оценке федеральной службы государственной статистики, процент безработицы в Республике Карелия находится на самом высоком уровне на Северо-Западе России.
Росстат провел исследование по теме "Занятость и безработица в Российской Федерации в сентябре 2017 года".
Как показали данные исследования, уровень безработицы в Карелии равен 8,7%. Это самый высокий показатель по всему Северо-Западу.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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