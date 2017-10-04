17:20, 04 Октября 2017
В Карелии сапёры ОМОН взорвали гранату времен Великой Отечественной войны
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Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Карелия обследовали и обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в Олонецком районе.
В минувшие выходные в дежурную часть ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Карелия" поступило сообщение из дежурной части МВД по Республике Карелия о том, что в лесном массиве Олонецкого района обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас времен ВОВ.
Сотрудники ОМОН, прибыв на место, обнаружили ручную финскую гранату М32 с поврежденным запалом.
Саперы уничтожили боеприпас на месте, на безопасном расстоянии от жилых построек.
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