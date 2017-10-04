В Карелии сапёры ОМОН взорвали гранату времен Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Карелия обследовали и обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в Олонецком районе.

В минувшие выходные в дежурную часть ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Карелия" поступило сообщение из дежурной части МВД по Республике Карелия о том, что в лесном массиве Олонецкого района обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас времен ВОВ.

Сотрудники ОМОН, прибыв на место, обнаружили ручную финскую гранату М32 с поврежденным запалом.

Саперы уничтожили боеприпас на месте, на безопасном расстоянии от жилых построек.