В Карелии сборщица ягод не закрыла машину и лишилась денег

Оставленную в авто сумку обчистил знакомый женщины.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Калевальского района поступило сообщение местной жительницы о краже денег. Заявительница пояснила полицейским, что отправилась в лес собирать ягоды. Заодно по дороге она хотела разместить наличность в сумме свыше 50 тысяч рулей в банке, но это не получилось. Пришлось отправляться в лес с деньгами. По прибытии на место сбережения женщина оставила в сумке, в салоне автомашины. При этом в походе участвовали супруг заявительницы и знакомый. Автомобиль не закрывался, оставался на дороге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска восстановили картину происшествия и установили подозреваемого. Приятель, которого взяли с собой за ягодами, не зная, что в салоне хранятся деньги, в один из моментов вернулся к машине. Он проверил сумку женщины и похитил деньги, впоследствии сделав вид, что ничего не знает о пропаже. Незаконно добытые финансы потратил на спиртное.

Фигурант уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, ранее имел проблемы с законом. В настоящее время 29-летний подозреваемый возместил часть причиненного ущерба.