В Карелии сегодня до +16 градусов, местами дождь

По данным Гидрометцентра республики, в районах Карелии в воскресенье, 28 мая ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер южных направлений умеренный, местами порывистый.

Днем воздух прогреется до +7, +12, по южным районам местами до +16.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой дождь.

Ветер южных направлений умеренный.

Температура воздуха от 9 до 11 градусов тепла.