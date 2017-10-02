В Карелии сегодня ночью ожидаются заморозки

В карельской столице 3 октября ожидается облачная погода, без осадков, в районах – заморозки, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью +2 +4, днем +6 +8.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного.

Температура ночью +1 +6, местами до -2; днем +5 +10.