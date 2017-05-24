В Карелии сегодня ожидается до +18 градусов

О погоде на 24 мая в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В среду 24 мая в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Температура +11 +13 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Температура +8 +13, местами до +18 градусов.