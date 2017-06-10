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08:30, 10 Июня 2017

В Карелии сегодня ожидается по-летнему теплая погода

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О погоде в Карелии на 10 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 июня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура +19 +21.

В районах республики также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможно с грозой. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура +18 +23, у водоемов +10 +15 градусов.

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