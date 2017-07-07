07:05, 07 Июля 2017
В Карелии сегодня ожидаются дожди
По теме
Загрузка...
О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 июля будет облачно с прояснениями. Днем временами будет идти дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.
Температура +14 +16.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.
Днем воздух прогреется до +12 +17 градусов.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
30.06.2017, 06:40
30.06.2017, 09:42
01.07.2017, 14:56
03.07.2017, 11:58
Аналитика
06.07.2017 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
06.07.2017 15:10
Без политики
Интервью с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии