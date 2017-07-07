В Карелии сегодня ожидаются дожди

О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 июля будет облачно с прояснениями. Днем временами будет идти дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.

Температура +14 +16.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.

Днем воздух прогреется до +12 +17 градусов.