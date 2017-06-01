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10:57, 01 Июня 2017

В Карелии сегодня с 13.00 прекратится продажа алкоголя в магазинах

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В День защиты детей, 1 июня, в Карелии ограничено время продажи алкогольной продукции.

В День защиты детей на территории республики ограничено время продажи алкогольной продукции с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00. Такое решение было принято депутатами Законодательного собрания Республики Карелия еще 3 июля 2013 года. Закон РК №171 предусматривает полный запрет продажи алкогольной продукции в День знаний (1 сентября) и Международный день защиты детей (1 июня) с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00.

Желающим приобрести алкоголь придется либо сделать это заранее, либо стать посетителями кафе или ресторана, где данным законом не запрещено продавать спиртосодержащую продукцию.

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Комментарии

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gaudealis
2017-06-01 11:23:41
Чёрт, что же делать, я ведь каждый день ровно в 13:10 затариваюсь :)
Ладно, где-то дома в закромах боярышник валяется, он выручит :)
новый
2017-06-01 11:20:37
Пошли дурака за бутылкой, он одну и принесет
User
2017-06-01 11:14:34
Гарик, так может это День защиты детей от алкашей? :) А почему только с 13:00, а не с самого открытия? Типа, чтобы дети после школы в винный не ломились? :)
Горожанин
2017-06-01 11:09:19
Какая трогательная и наивная "забота" о детях! Да батя еще с вечера "закупился" ...а если бы не запрет, глядишь, и до субботы бы потерпел!
Гарик
2017-06-01 10:59:39
А об алкашах подумали ??? Многие же помрут))
Гость
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