В Карелии сегодня с 13.00 прекратится продажа алкоголя в магазинах

В День защиты детей, 1 июня, в Карелии ограничено время продажи алкогольной продукции.

В День защиты детей на территории республики ограничено время продажи алкогольной продукции с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00. Такое решение было принято депутатами Законодательного собрания Республики Карелия еще 3 июля 2013 года. Закон РК №171 предусматривает полный запрет продажи алкогольной продукции в День знаний (1 сентября) и Международный день защиты детей (1 июня) с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00.

Желающим приобрести алкоголь придется либо сделать это заранее, либо стать посетителями кафе или ресторана, где данным законом не запрещено продавать спиртосодержащую продукцию.