10:57, 01 Июня 2017
В Карелии сегодня с 13.00 прекратится продажа алкоголя в магазинах
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В День защиты детей, 1 июня, в Карелии ограничено время продажи алкогольной продукции.
В День защиты детей на территории республики ограничено время продажи алкогольной продукции с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00. Такое решение было принято депутатами Законодательного собрания Республики Карелия еще 3 июля 2013 года. Закон РК №171 предусматривает полный запрет продажи алкогольной продукции в День знаний (1 сентября) и Международный день защиты детей (1 июня) с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00.
Желающим приобрести алкоголь придется либо сделать это заранее, либо стать посетителями кафе или ресторана, где данным законом не запрещено продавать спиртосодержащую продукцию.
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