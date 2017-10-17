В Карелии сегодня возможны дожди и усиление ветра

Во вторник, 17 октября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики днем возможны небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный.

Температура воздуха днем +3, +8 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске днем возможно усиление ветра.

Температура воздуха днем +6, +8 градусов.