09:27, 09 Июня 2017
В Карелии сгорела "Волга"
По теме
Загрузка...
В Сегеже средь бела дня загорелся автомобиль "ГАЗ 31029", сообщили в МЧС Карелии.
В минувший четверг 8 июня в 13.15 в Сегеже произошел пожар в автомобиле "ГАЗ 31029" на улице Спиридонова у дома № 39.
В результате пожара огнём повреждена проводка в моторном отсеке. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации возгорания привлекались дежурные подразделения Пожарно-спасательной части №12 города Сегежа.
На пожаре никто не пострадал.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
02.06.2017, 12:03
04.06.2017, 10:07
Аналитика
Сегодня 11:26
Политкухня
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
Чтиво
08.06.2017 11:56
Без политики
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ! Смотрите, как это было
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
05.06.2017 16:20
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
В театрах (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии