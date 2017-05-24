В Карелии школьница украла деньги у учителя
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В Суоярвском районе у учительницы не получилось без полицейских выяснить, кто украл у нее деньги, сообщили в МВД Карелии.
Утром 15 мая в средней школе одного из поселков Суоярвского района учительница обнаружила пропажу денег. Женщина покидала учебный класс во время перемены, а в сумке оставались 5 тыс. рублей.
После того, как классный руководитель выявила криминальный факт, она предприняла меры к самостоятельному решению проблемы. Сразу с учениками и их родителями педагог провела беседу, призывая уладить вопрос без привлечения полиции.
Никто из учащихся не сознался, заявление о преступлении поступило в дежурную часть.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска установил подозреваемую. Ею оказалась несовершеннолетняя учащаяся. Как выяснили полицейские, деньги она потратила на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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