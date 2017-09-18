В Карелии штрафуют владельцев собак

В Кемском районе животное укусило ребенка в присутствии владельца.

В августе прокуратура Кемского района возбудила три производства об административном правонарушении в отношении местных жителей, допустивших нарушения требований общественной безопасности при выгуле собак, сообщили в прокуратуре Карелии.

Их действия квалифицированы по ст. 2.3 Закона Республики Карелия "Об административных правонарушениях" (допущение нахождения собак без поводка и намордника на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и иных общественных местах, создающее угрозу общественной безопасности).

В одном из случаев собака напала на ребенка и укусила его за поясницу, при этом владелец находился рядом.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей.

Административная комиссия Кемского района применила в отношении нарушителей, собаки которых покусали людей, штрафы в размере 500 рублей, а при ненаступлении таких тяжких последствий ограничилась предупреждением.